طقس : الرياح تنشط نسبيا على معظم مناطق شمال ليبيا هذا اليوم .

طرابلس 16 مارس 2023 ( وال ) – تنشط الرياح نسبيا على معظم مناطق شمال ليبيا هذا اليوم مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر ، ودرجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح ما بين ( 14 – 20 )مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين (24 – 30)مْ .

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية ، أن تتأثر المناطق الغربية مطلع الاسبوع القادم (يومي السبت والاحد) بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للاتربة مما تسبب في انخفاض الرؤية الافقية خاصة على مناطق الجنوب الغربي .

وذكر المركز أن مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي تتكاثر فيها السحب هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على المناطق الساحلية تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (17-22)مْ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم السبت.

ويستمر سقوط الامطار الخفيفة والمتفرقة على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد خاصة الجبل الاخضر والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (14-19)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد .

وستكون السماء صافية في مناطق الجفرة ، وسبها ، وغـات ، وغدامس ، والحمادة ، والواحات ، والسرير ، وتازربو ، والكفرة،

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (26- 30)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم (23)مْ على الحمادة والجفرة, وتسجل ارتفاعا من يوم السبت .

– غروب الشمس على مدينة طرابلس

هذا اليوم الساعة (19:15) ، شروقها ليوم الغد الساعة (07:14) .