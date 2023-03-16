العاهل السعودي يرعى حفل تسليم جائزة الملك فيصل في دورتها الخامسة والأربعين 2023

الرياض 16 مارس 2023 (وال)- تنطلق يوم الإثنين 20 مارس الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، حفل تسليم الجوائز للفائزين بجائزة الملك فيصل في دورتها الخامسة والأربعين لهذا العام، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية؛ فقد أعلنت أمانة الجائزة في وقت سابق عن الفائزين بالدورة الخامسة والأربعين 2023، إذ مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: للأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل – حامد الكوري الجنسية، وفضيلة الشيخ ناصر عبد الله الزعابي الإماراتي الجنسية، ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند البريطاني الجنسية، بينما مُنح الأستاذ الدكتور عبد الفتاح كيليطو المغربي الجنسية، جائزة اللغة العربية والأدب.

وأما جائزة الطب فقد مُنحت بالإشتراك للأستاذ الدكتور دان هون بوروك الأمريكي الجنسية، والأستاذة الدكتور ساره كاثرين غيلبيرت البريطانية الجنسية، فيما فاز بجائزة العلوم الأستاذة الدكتور جاكي يي-رو ينغ الأمريكية الجنسية، والأستاذ الدكتور تشاد ألكساندر ميركن والأمريكي الجنسية، بالإشتراك بينهما.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن باب الترشيح للدورة السادسة والأربعين 2024، في أفرع الجائزة الخمسة متاح حتى نهاية شهر مارس الحالي وهو آخر موعد لاستقبال الترشيحات.

وحددت موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي:

أولا: جائزة الدراسات الإسلامية: في موضوع “النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة”.

ثانيًا: جائزة اللغة العربية والأدب: في موضوع “جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية”.

ثالثًا: جائزة الطب: في موضوع “علاجات الإعاقات الطرفية”.

رابعًا: جائزة العلوم: في “علم الحياة”.

وأما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دورٌ ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًا، وعلميًا، واجتماعيًا، من خلال أعمال، وأنشطة، وبرامج، ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم.

وتستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني:

[email protected]

أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة:

www.kingfaisalprize.org/nomination

وأتاحت الأمانة العامة المعلومات عن الترشيح وشروطه كافة عبر موقع الجائزة:

www.kingfaisalprize.org

يذكر أن جائزة الملك فيصل كانت قد مُنحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها أكثر من 290 عالمًا ينتمون إلى 45 دولة، حاز عددٍ من الفائزين بها على جوائز عالمية رفيعة فيما بعد. (وال) إ م

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