باتيلي يناقش مع لجنة (5+5) تشكيل قوة عسكرية مشتركة كخطوة في طريق توحيد الجيش

تونس 16 مارس 2023 (وال)- اجتمع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي بالعاصمة التونسية اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري، وأعضاء من البعثة الأممية.

كما حضر اللقاء سفراء دول كلا من المملكة المتحدة البريطانية، وتركيا وإيطاليا وفرنسا، وممثلة عن الاتحاد الأفريقي.

وتركّزت المناقشة على آلية توحيد المؤسسة العسكرية والصعاب التي تواجهها، وتشكيل القوة العسكرية المشتركة كخطوة أولى للبدء الفعلي في توحيد الجيش التابع لرئاسة الأركان العامة، كذلك تأمين الحدود والانتخابات. (وال)

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