السيول والفيضانات بتركيا تقتل 14 والبحث جار عن 5 مفقودين .

اسطمبول 16 مارس 2023 م (وال) — قال وزير الداحلية التركي “سليمان صويلو” في مؤتمر صحافي عقده في ولاية “شانلي أورفة” وتداولته أمس الأربعاء وسائل اعلام تركية ؛ ان عدد الذين فقدوا حياتهم جراء كارثة السيول والفيضانات جنوبي تركيا ارتفع الى 14 مواطنا .

وأوضح “صويلو” في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الولاية الجنوبية التركية أمس الأربعاء مع وزيري الحزانة والمالية “نور الدين نباتي” والزراعة والغابات “وحيد كيريشجي” : لقد أسفرت كارثة السيول والفيضانات في تركيا عن وفاة 12 شخصًا في “شانلي أورفة”، واثنين في ولاية “أديامان”، فيما تستمر أعمال البحث عن 5 شحصا من المفقودين .

وقال وزير الداخلية (ان المنطقة المتضررة من كارثة الزلزال ا تركيا قد شهدت في 6 فبراير الفارط كارثة الزلازل في 6 من شهر فبراير الماضي ؛ شهدت امطارا غزيرة بدءا من صباح أول من أمس الثلاثاء) .

إدارة الكوارث والطوارئ التركية ” وذكرت إدارة الوارث والطواري التركية “آفاد” : (أن كمية الأمطار التي هطلت في قضاء “توت” بولاية أديامان في آخر 24 ساعة، بلغت 136 ملم في كل متر مربع. وأوضحت أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة .

وفيما يخص شانلي أورفة، بلغ معدل الهطول 111 ملم لكل متر مربع، في آخر 24 ساعة، بحسب “آفاد”.

وتعد ولاية أديامان بين الولايات الـ11 المنكوبة جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي وكان مركزه ولاية كهرمان مرعش، حيث أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلّف دمارًا هائلًا، قبل أن تتبعه آلاف الهزات الارتدادية

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