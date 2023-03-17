استشهاد ( 4 ) فلسطينيين و إصابة ( 20 ) برصاص قوات الاحتلال في جنين .

جنين 16مارس 2023م ( وال )- استشهد أربعة فلسطينيين ، بينهم طفل، وأصيب ( 20 ) آخرون ، بينهم ( 4 ) بجروح خطيرة اليوم الخميس ، في عدوان جديد لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها ، حسب وزارة الصحة الفلسطينية .

كما اصيب ( 12 ) آخرين بالرصاص الحي بينها ( 4 ) خطيرة وصلت مستشفى الرازي ، بينما وصلت مستشفى جنين الحكومي ( 5 ) إصابات طفيفة، إضافة لثلاث إصابات طفيفة وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي.

من جهتها ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوة خاصة من عساكر قوات الاحتلال تسللت وسط مدينة جنين، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم بالمواطنين ، وأعدمت ( 3 ) شبان، بإطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر.

وأضافت أن قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وبدأت بإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم .

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