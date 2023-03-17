بدء أعمال المؤتمر 49 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط.

نواكشوط 16 مارس 2023م (وال)-بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر التاسع والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار: “الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار.

وحسب وكالة الأنباءالموريتانية فأن المشاركين في المؤتمر سيبحثون عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية والإعلامية، من بينها القضية الفلسطينية، والتطورات في الشأن الأفغاني، والوضع في جامو وكشمير ومالي ومنطقة الساحل، ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.

كما سيتم مناقشة الجهود المستمرة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وظاهرة “الإسلاموفوبيا”، تزامنًا مع الذكرى الأولى لإعلان الأمم المتحدة 15 مارس يوما دوليا لمناهضة “الإسلاموفوبيا”.