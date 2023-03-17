اِختتام الدورة التدريبية الثانية لِمديري مكاتِب الموارد البشرية بمُراقبات التعليم.

غريان 16 مارس 2023م (وال) ـ اختتمت اليوم الخميس فعاليات الدّورة التَّدريبية الثانية لِمديري مكاتِب الموارد البشرية بعدد من مراقبات التربية والتعليم، التي احتضنتها مدينة غريان بحضور وزِير التَّربية والتَّعليم “موسى المقريف”.

كما حضر حفل الاختتام مُدير المركز العام للتَّدريب وتطوير التَّعليم، ومُدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة، وعَميد بلدِية غريان.

وَتهدف الدّورة التي اِستمرت فعاليتها أُسْبُوعين بِواقع (80) ساعة تدريبية إلى إكساب المُشاركين المهارات الأساسية القيادة وتحدِيث الموارد البشرية وتطوير خِبراتهم ومعارفهم وقدراتهم القيادية والمهارية والقانونية.

وَشارَك في الدورة مُديري مكاتِب الموارد البشرية بمُراقبات التَّربية والتَّعليم ببلدِيات العربان – جالو – صرمان – سيدي السائح – زوارة – غدامس – غريان – العامرية – الخمس – الكفرة – بئر الأشهب – سبها – الغريفة – القربوللي – سوق الخميس – جردس العبيد – الأصابعة – اجدابيا – الشقيقة – العزيزية.

وأكَّد “المقريف” في كلمة له عَلى أهمِّية الرَّفع من قُدرات الكوادِر الوظيفية لِمكاتب الموارد البشرية بالمُراقبات بغيَّة تنمية قدراتهم وصولاً للكفاءة المطلوبة التي تُساعد عَلى تحقِيق أهداف الوزارة وخُططها.

وفي نهاية حفل اِختتام الدورة، اِفتتح الوزير والوفد المرافق معرض الجبل لِلفنون التَّشكيلية المقام بقاعة أكاديمية الدِّراسات العليا غريان.