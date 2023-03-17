وال سرت : اختتام مسابقة حفظ القرآن الكريم بمدارس تعليم سرت .

سرت 17 مارس 2023 م (وال) _ اختتمت المسابقة القرآنية لحفظ القران الكريم بمدارس سرت لفئة للذكور والذي إستضافتها مدرسة رياض الصالحين للتعليم الخاص بدعم من شركة رياض الصالحين للتعليم والتدريب الخاص وبالتعاون مع مكتب النشاط العام لمراقبة تعليم سرت .

وحضر اختتام المسابقة عميد بلدية سرت مختار المعداني ومراقب التعليم سرت مفتاح على وعدد من المشائخ بمكتب الاوقاف سرت وعدد من مدارء المدارسالمدينة وعدد من مدارء المكاتب بالمراقبة

وأفاد مراسل ( وال) مساء الخميس أن لجنة تحكيم من مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية سرت، اشرفت على المسابقة .

وجاءت نتائج المسابقة علي النحو التالي اولا (جزء عم وتبارك حفظ وترتيل)

تحصل الطالب المنتصر بالله محمود البرق من مدرسة اليرموك للتعليم الأساسي علي “الترتيب الاول “

وتحصل الطالب عبدالرحمن أبوبكر سالم من مدرسة رياض الصالحين للتعليم الأساسي علي “الترتيب الثاني “

وتحصل الطالب أحمد امراجع سلامة من مدرسة الفجر الجديد للتعليم الأساسي علي “الترتيب الثالث”

تانيا ( أربعة أجزاء حفظ وترتيل)

تحصل الطالب محمد إبراهيم شوايل من مدرسة رياض الصالحين لتعليم الأساسي علي “الترتيب الاول”

وتحصل الطالب حسن عبدالدائم عبدالله من مدرسة المجد لتعليم الأساسي علي “الترتيب الثاني “

وتحصل الطالب عمار ناصر حسن من مدرسة رياض الصالحين لتعليم الأساسي علي “الترتيب الثالث”

تالثا : – ( حفظ وترتيل خمس أجزاء ) تحصل الطالب أحمد ناصر حسن من مدرسة رياض الصالحين لتعليم الأساسي علي “الترتيب الاول” وتحصل الطالب سليمان حمد سليمان من مدرسة عقبة بن نافع علي “الترتيب الثاني “

رابعا ؛ – ( وعن جانب سورة البقرة حفظ وترتيل ) تحصل الطالب محمد بلعيد محمد من مدرسة عقبة بن نافع علي “الترتيب الاول ” وتحصل الطالب إسماعيل مصطفي إسماعيل من مدرسة عمر بن العاص

علي” الترتيب الثاني “.

وأفاد المراسل المدينة في ختام هذا المسابقة تم تكريم لجان تحكيم المسابقة بشهادات شكر وتقدير ، وكذلك المشاركين الفائزين والمتحصلين علي الترتيب الأول في جميع الجوانب بمبالغ مالية تشجيعا لهم.

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