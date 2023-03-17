طوكيو 17 مارس 2023 (وال) ـ توفي الروائي كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1994، والذي تميز بكتابات خارجة عن التقاليد الراسخة في اليابان عن 88 عاما، وفق ما أعلنت دار نشر “كودانشا” يوم الاثنين الماضي. وقالت دار النشر في بيان إن أوي “توفي بسبب الشيخوخة في الساعات الأولى من يوم الثالث من مارس”، […]

ظهرت المقالة وفاة كنزابورو أوي الكاتب المتوج بنوبل والمناهض للطاقة النووية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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