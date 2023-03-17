نورلاند: من الممكن إجراء انتخابات في ليبيا العام الجاري

طرابلس 17 مارس 2023 (وال)- قال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه “من الممكن إجراء انتخابات في ليبيا خلال العام الجاري 2023”.

وأضاف نورلاند – في لقاء على قناة الجزيرة مباشر الخميس – أنّ “مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، جاءت بعد مشاورات معمقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية تقوم على تحشيد الجهود الدولية وجمع الأطراف الفاعلة لإجراء الانتخابات”.

وشدّد نورلاند على أهمية الوصول إلى التوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات يحترم نتائجها الفائز والخاسرون، على حدّ تعبيره.(وال)

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