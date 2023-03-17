اختتام مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي وعدد من الوزارات

تونس 17 مارس 2023 (وال)- اختتمت بالعاصمة التونسية الجمعة، مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي وعدد من الوزارات والمؤسسات الليبية.

وحضر هذه المشاورات محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء “المالية والتخطيط والاقتصاد والعمل والتأهيل” بحكومة الوحدة وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد صندوق النقد الدولي خلال هذه الاجتماعات على ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الإعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق وضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم، وبالأخص في دعم المحروقات، داعيًا إلى استمرار مشاورات المادة الرابعة مع الصندوق بشكلٍ سنوي، حسبما ذكر مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على فيسبوك.

ونوه الصندوق بتطوير مصرف ليبيا المركزي إجراءات وأنظمة ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية، إضافة إلى إجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسيل الأموال، لافتًا إلى أن سنة 2022 شهدت تحسنًا في مؤشرات الإقتصاد الكلي وأن استقرار إنتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتًا في تحسن مؤشرات الإقتصاد. (وال)

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