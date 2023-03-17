إسبانيا تبحث ترتيبات مشاركتها في معرض طرابلس الدولي

طرابلس 17 مارس 2023 (وال)- بحث مدير عام معرض طرابلس الدولي إسلام جعفر مع الملحقة التجارية بسفارة إسبانيا لدى ليبيا مارجريتا بلباو، ترتيبات مشاركة إسبانيا في الدورة 49 لمعرض طرابلس الدولي.

كما استعرض الجانبان خلال لقاء عقد الخميس بمدينة المعارض بطرابلس، أوجه التعاون المشترك وسُبل تعزيزها وتفاصيل المشاركة الإسبانية بالدورة.

وأطلعت بلباو على المساحات المقررة للشركات الإسبانية المشاركة في الدورة المقرر إقامتها في شهر مايو القادم. (وال)

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