الرئيس الصيني يزور موسكو الأسبوع المقبل  .

واشنطن 17 مارس 2023 م (وال) ــــ يعتزم الرئيس الصين “شي جين بينغ” زيارة موسكو الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ، وهي أحدث علامة لإبراز العلاقة العميقة بين بكين وموسكو مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني ، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية .

ونقلت الصحيفة عن التصريح الصادر عن الكرملين اليوم الجمعة أن الزعيمين سيناقشان خلال الزيارة التي ستجرى في الفترة من 20 إلى 22 مارس (قضايا الساعة لمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين الى جانب أنه سيتم التوقيع على العديد من الوثائق الثنائية خلال الزيارة) .

يذكر انه قد كان أعلن ان الصين ستقوم بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب الدائرة بينهما منذ فبراير من العام 2022 .

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