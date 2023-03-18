إلغاء مئات الرحلات الجوية في المانيا على خلفية إضرابات بالمطارات .

برلين 17 مارس 2023م ( وال )- ألغيت مئات الرحلات الجوية، اليوم الجمعة، في 4 مطارات ألمانية على خلفية إضراب أفراد الأمن بسبب الخلاف المستمر حول الأجور وظروف العمل.

وذكرت نقابة ” فيردي ” العمالية ، في بيان ، أن إضراب موظفي الأمن والقطاع العام في مطاري ” دوسلدورف ” وكولونيا ” بون سيستمر حتى الساعات الأولى من السبت .

ونقلت مصادر اعلامية عن الرئيس الإقليمي للنقابة في بيان أن العاملين وموظفي الامن اضطروا إلى تنظيم الإضراب لأنهم لم يتلقوا أي عرض مقبول من قبل أصحاب العمل في الجولة الأخيرة من المفاوضات”،

وأوضح البيان أن التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يثير مخاوف بين الموظفين ، لاسيما أنهم بحاجة إلى مزيد من المال لدفع آجار بيوتهم وكسب لقمة العيش” ،

وأعلن مطار دوسلدورف أنه تم إلغاء ( 264 ) رحلة من أصل ( 391 ) رحلة مخططة – بما في ذلك المغادرين والقادمين – بسبب الإضراب” ، فيما تم الغاء ما لا يقل عن 60 رحلة مغادرة إلى جانب ( 40 ) رحلة وصول مخططة في مطار كولونيا/ بون

وفي ولاية بادن فورتمبيرغ الجنوبية، أدى الإضراب إلى وقف جميع الرحلات الجوية في مطار شتوتغارت ، كما تسبب في اضطرابات ولوائح انتظار طويلة في مطار “بادن بادن” بمدينة كارلسروه.

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