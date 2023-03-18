مديرية امن طرابلس تشن حملة أمنية لضبط الدرجات النارية المخالفة.

طرابلس 17 مارس 2023م (وال) ـ نفّذت مديرية أمن طرابلس الخميس عملية أمنية مشتركة لضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن العملية الأمنية جاءت تنفيذا لتعليمات مدير امن طرابلس “اللواء خليل وهيبة ” وقد نفّذها مرور طرابلس المركز وقسم شرطة النجدة، وحدة المهام الخاصة بالتعاون مع الأجهزة الامنية المختلفة (جهاز الدعم والاستقرار، الإدارة العامة للمكافحة).

وأضافت المديرية أن العملية الأمنية تهدف إلى ضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين والتي يقودها مراهقين دون السن القانونية وتسبب في وقوع حوادث مرورية وازعاج للمواطنين نتيجة الضوضاء الصادرة عنها وقد أسفر عن ضبط عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة للضوابط والقوانين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.