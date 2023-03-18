اختتام أعمال مؤتمر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط

نواكشوط 18 مارس 2023 (وال)- اختتمت ببالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال المؤتمر التاسع والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنظم تحت شعار” الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار”.

وتم خلال جلسات المؤتمر التي استمرت لمدة يومين، بحث عددٍ من القضايا في مختلف المجالات، تصدرتها القضية الفلسطينية والمستجدات في القدس الشريف.

كما تم بحث التطورات في الشأن الأفغاني، والوضع في جامو وكشمير، ومنطقة الساحل، ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب تناول ظاهرة “الإسلاموفوبيا”. (وال)

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