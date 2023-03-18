وزارة العمل تُشارك في لقاء استراتيجي الدولي بإيطاليا

تورينو 18 مارس 2023 (وال)- شاركت وزارة العمل والتأهيل في لقاء استراتيجي الدولي الذي نظمته منظمة العمل الدولية في مشروع دمج المسائل المتعلقة بالتشغيل في بلدان جنوب البحر المتوسط بمدينة “تورينو” في إيطاليا.

وبحسب وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية؛ فإن مستشار وزير العمل والتأهيل الدكتور السايح أبودربالة رفقة وفدٍ من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، قام بالتفاوض مع مدير وأعضاء مشروع دمج المسائل المتعلقة بتشغيل الباحثين عن العمل وإعادة تشغيل الموظفين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات رواد الأعمال والأسر المنتجة عبر التدريب والتأهيل لإدارة تلك المشروعات وفق السياسات التجارية والاستثمارية الصناعية عبر مراحل التحضير والتنفيذ للمشروع.

وأشرفت منظمة العمل الدولية على تنظيم اللقاء، بمشاركة دول جنوب المتوسط وليبيا وفلسطين والأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب ولبنان في مرحلته الأولى، حيث تقع السياسات التجارية الاستثمارية الصناعية في قلب التحول الاقتصادي الاستراتيجيات الغنية بفرص العمل في بلدان حوض جنوب المتوسط.

ويهدف المشروع إلى تطور هذه السياسات وأثرها على التحول الاقتصادي وعلى تنويع الصادرات وعلى سوق العمل مع التركيز على الباحثين عن العمل، إضافة إلى تعزيز المشروعات الصغرى والمتوسطة في المنطقة، كما تقدم تحليلا للاتجاهات المستقبلية التي تؤثر على سوق العمل في المنطقة. (وال)

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