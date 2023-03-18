خالد البلشي المعني بقضايا الحريات ينتخب نقيبا للصحفيين في مصر .

القاهرة 18 مارس 2023 م (وال) ــــ أعلنرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصريين، أحمد مرسي، ليلة أمس الجمعة، عن فوز “خالد البلشي”، وهو أحد أبرز الصحفيين المعروفين بدفاعهم عن حرية الصحافة والنشر، بمقعد النقيب ، ليخلف النقيب السابق “ضياء رشوان” ، وفق وكالة رويترز .

وذكر رئيس اللجنة القضائية، في بيان أن البلشي حصل على 2450 صوتًا مقابل 2211 صوتًا لأبرز منافسيه “خالد ميري”، رئيس تحرير جريدة “الأخبار” الحكومية ، حيث كان يُنظر لهذا الأخير إلى حد كبير على أنه مرشح مدعوم من الحكومة.

وقد أغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة مساء، بعد يوم طويل من العملية الانتخابية داخل مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروة ، وسط القاهرة، حيث بلغ إجمالي عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات 5062 صوتًا، من بينهم 4888 صوتًا صحيحًا و174 صوتًا باطلًا، وفقا للجنة المشرفة.

وخالد البلشي ، الحائز لجائزة “نيلسون مانديلا وحراسا ميشيل” للحريات عام 2017، وهي الجائزة التي تقدم للمدافعين عن حقوق الإنسان من بين 300 مرشح حول العالم ، تعهد خلال حملته الانتخابية، بتحسين أوضاع الصحفيين، والعمل على الإفراج عن صحفيين مسجونين بتهم، من بينها نشر أخبار كاذبة، وهي تهمة يقول حقوقيون إنها تستخدم ذريعة لاستهداف منتقدي سياسات الحكومة من الصحفيين وغيرهم .

وتلقى “البلشي” تهنئة بفوزه بمقعد النقيب ،على حسابه عبر فيسبوك من “ميري منافسه” ورد عليه البلشي قائلًا: (خضنا منافسة شريفة وعادلة ونبقى زملاء أعزاء تجمعنا نقابة واحدة(

وشهدت الانتخابات بالإضافة إلى المنافسة على مقعد النقيب، مشاركة 40 مرشحًا على التجديد النصفي لمجلس النقابة، من بينهم 12 مرشحًا على مقاعد المجلس “فوق السن”، و28 مرشحًا على مقاعد “تحت السن”.

وفاز عبد الرؤوف خليفة، وجمال عبد الرحيم، وهشام يونس، عن مقاعد فوق السن، فيما فاز كل من محمود كامل، ومحمد يوسف، ومحمد الجارحي، لعضوية تحت السن.

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