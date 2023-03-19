المؤسسة الوطنية للنفط تتسلم مستشفى أوباري العام.

طرابلس 18 مارس 2023م(وال)-أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السببت تسلمها مستشفى أوباري العام لضمه لمصحة النفط بطرابلس إداريا ليتم تشغيله تحث إشراف المؤسسة المباشر خدمة لأهالي المنطقة الجنوبية .

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك إن المستشفى سعته تبلغ 120 سريرا، وجرى افتتاحه العام 1989,مشيرة إلى أن قرار ضم المستشفى جاء لضمان تشغيله بمعايير طبية ذات جودة عالمية.

ويضم المستشفى حسب المؤسسة أقسام الأطفال والنساء والعيون ومختبرا وغرفا للعمليات وقسما للعلاج الطبيعي وغسيل الكلى ويعاني من نقص حاد في الأطقم والأجهزة والمعدات الطبية.