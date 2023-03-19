انهاء امتحانات الدبلومة في الباطنة العامة بمركز بنغازي الطبي .

بنغازي 19 مارس 2023 ( وال ) – أقيم بقاعة قسم الجلدية بمركز بنغازي الطبي أمس السبت امتحانات الدبلومة في الباطنة العامة .

وقالت إخصائية جهاز هظمي وأمراض كبد الدكتورة ” نادية الزاوي ” إن امتحانات الدبلومة للحصول على درجة متوسطة في الباطنة العامة والطبيب المتحصل على هذه الشهادة يستطيع التعامل مع الحالات الباطنة المتخصصة في اي عيادة او مستشفى .

وأضافت أن عدد المتقدمين للامتحان حوالى ( 15 ) خمسة عشر طبيبا وطبيبة منهم من داخل مركز بنغازي الطبي ومن مراكز العلاج الطبيعي و من مراكز صحية، والامتحان مقسم إلى ثلاث لجان وهو امتحانات عملي ليوم واحد وسبقها امتحان نظري في مقر الاكاديمية.

من جهته أوضح مستشار باطنة وروماتزم بمركز بنغازي الطبي الدكتور ” عبد الناصر محمد القمبري ” أن هذا الامتحان هو إنهاء كورس دبلومة الباطنة العامة في أكاديمية الدراسات الأفريقية واليوم هو الامتحان السريري، ويتكون من عدة لجان، هؤلاء الأطباء أنهوا الكورس النظري والعملي والتدريس السريري واليوم سيتم تقييمهم العملي لشهادة الدبلومة.

وأضاف د.القمبري أنا أحد أعضاء هيئة التدريس الذين ألقوا كورس الروماتيزم لهؤلاء الأطباء مع مجموعة من الأساتذة من مركز مصراتة الطبي ومركز طرابلس الطبي .

