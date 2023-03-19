كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا بإتجاه البحر الشرقي.

سيئول 19 مارس 2023 م ( وال ) – أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي، وفق ما ذكرته هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم.

وتجري الهيئة تحليلاً لتفاصيل عملية الإطلاق، التي يبدو أنها جاءت وفقا لما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” في احتجاج واضح على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة (درع الحرية)، التي انطلقت في 13 مارس وستستمر حتى 23 مارس.

كما تأتي عملية الإطلاق بعد مرور 3 أيام من إطلاق ما زعم الشمال أنه صاروخ باليستي عابر للقارات في يوم 16 مارس قبيل ساعات من عقد لقاء القمة الكوري الياباني في طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، أن الإطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية زادت مؤخرًا، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخي كروز من غواصة في يوم 12 مارس قبل يوم واحد من انطلاق التدريبات، وصاروخا باليستيا قصير المدى في يوم 14 مارس.

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