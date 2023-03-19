لقاء بين جامعة وادي الشاطي و هيئة النهوض بالصناعة الوطنية لبحث آفاق التعاون بينهما .

سبها 19مارس 2023 ( وال ) – عقد لقاء تقابلي بين جامعة وادي الشاطي وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية بحضور عمداء بلديات وادي الشاطي ومراقبات التربية والتعليم بالبلديات .

واستهل اللقاء بالتعريف بالهيئة واهدافها واستعراض المشروعات والبحوث المزمع انجازها فى المنطقة برعاية الجامعة .

وتابع اللقاء الاستعدادات للتوقيع على اتفاقية تعاون بين الجانبين كاطار قانونى لبرامج التعاون والمساهمة في وضع الاساس القانوني لتنفيذ كل خطط التعاون المتفق عليها، الى جانب التمهيد لإنطلاق اعمال منتدى التنمية المستدامة في المنطقة الجنوبية تحت عنوان ( الموارد الطبيعية في منطقة وادي الشاطي )

واستعرض اللقاء البحوث والاوراق العلمية لمشاريع صناعية قام منتسبو الجامعة بدراسة طرق تنفيذها واثرها على المجتمع بالاضافة إلى عرض بعض المشاريع العلمية لطلبة كليات الجامعة .

( وال – سبها )