افتتاح قسم العمليات بمستشفى العيون بطرابلس بعد تجهيزه من قبل إدارة المشروعات بوزارة الصحة .

|الأحد- 19 مارس 2023 ( وال ) – افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ونائبه وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح” قسم العمليات بمستشفى العيون بطرابلس والذي اشرفت إدارة المشروعات بوزارة الصحة متابعة تنفيذ المشروع.

و أكد وزير الصحة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، حرص وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على توطين الخدمات العلاجية داخل ليبيا، ودعم الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام، والمضي قدمًا في تنفيذ خططها الرامية لتقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.

معبرا عن فخره واعتزازه بنجاح وزارة الصحة في دعم وتوطين الخدمات العلاجية للعيون من خلال إطلاقها البرنامج الوطني لخدمات العيون، وإجراء الجراحات المتخصصة في طب العيون في مختلف المدن والمناطق الليبية شرقًا وجنوبًا وغربًا دون إجحاف أو تمييز.

من جانبه أوضح مدير إدارة المشروعات بالوزارة ” سامي الشعافي” أن تنفيذ هذا المشروع يأتي استكمالًا لخطة الوزارة لدعم القطاع الصحي العام التي أُطلقت عام 2019، حيث تم افتتاح الاعتمادات لهذه المشاريع قبل 4 سنوات.

وقال الشعافي ” إن وزارة الصحة شرعت منذ عام 2019 في تنفيذ مشاريع تجهيز وتطوير أقسام العمليات بمستشفيات العيون، وأبي سليم، والطب الوقائي معيتيقة بنفس المواصفات ، وأن هذه المشاريع تهدف لتجهيز أقسام العمليات وفق أحدث المواصفات وقد تم توريد التجهيزات بالكامل لصالح وزارة الصحة وفق معايير التجهيز الأوروبية” . مشيرا الى أنه جرى افتتاح أربع غرف عمليات بمستشفى العيون من أصل ثمانية غرف، وستجري صيانة وتحديث باقي الغرف ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بالفيسبوك أمس الجمعة بين مدير إدارة المشروعات أنه سيتم افتتاح أقسام العمليات بتجهيزات مماثلة لقسم العيون بمستشفى العيون- طرابلس، في كلٍ من مستشفى الحوادث أبي سليم، ومستشفى الطب الوقائي بمعيتيقة، بعد استكمال تركيب منظومات التكييف المركزي.

….( وال ) ……