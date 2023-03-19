الحويج يؤكد أهمية دور الاتحاد العام لحماية المستهلك والأجهزة الضبطية في متابعة السوق المحلي .

طرابلس 19 مارس 2023 ( وال )- شدد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” على أهمية دور الاتحاد العام لحماية المستهلك والأجهزة الضبطية ، لحماية حقوق المستهلك ومتابعة السوق المحلي خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس السبت تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك ، مع رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك ” أحمد الكردي ” ، ومدير اداره التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ” مرعي الدرسي ” ، وعضو الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك ” محمود غميض ” .

وأكد ” الحويج ” أن الوزارة قامت بإحالة قانون حماية المستهلك للجهات المختصة ، وتقديم مقترح بخصوص تأسيس هيئة لحماية المستهلك ، منوهاً على ضرورة التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والاتحاد العام والأجهزة الضبطية والرقابية لحماية المستهلك .