ليبيا نيوز

الحويج يؤكد أهمية دور الاتحاد العام لحماية المستهلك والأجهزة الضبطية في متابعة السوق المحلي .

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 19 مارس 2023 ( وال )- شدد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” على أهمية دور الاتحاد العام لحماية المستهلك والأجهزة الضبطية ، لحماية حقوق المستهلك ومتابعة السوق المحلي خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك  .

    جاء ذلك خلال اجتماعه أمس السبت تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك ، مع رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك ” أحمد الكردي ”  ، ومدير اداره التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ” مرعي الدرسي ” ، وعضو الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك ” محمود غميض ” .

     وأكد ” الحويج ”  أن الوزارة قامت بإحالة قانون حماية المستهلك للجهات المختصة ، وتقديم مقترح بخصوص تأسيس هيئة لحماية المستهلك ، منوهاً على ضرورة التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والاتحاد العام والأجهزة الضبطية والرقابية لحماية المستهلك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك