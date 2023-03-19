باشاغا يُناقش مع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة مبادرة باثيلي لإجراء الانتخابات

سرت 19 مارس 2023 (وال)- التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الأحد في سرت، عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، إن الاجتماع ناقش خارطة الطريق الأممية الجديدة التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات هذا العام.

وناقش الاجتماع التطورات السياسية التي تمر بها ليبيا، وما خلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نهاية العام الجاري. (وال)

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