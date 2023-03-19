أبوجناح يبحث مع السفير الفلسطيني التعاون الصحي بين البلدين وفق القوانين والتشريعات الليبية

طرابلس 19 مارس 2023 (وال)- بحث وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحّال” ووفد من غرفة التجارة ورجال الأعمال الفلسطينيين، تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين في مجال الصحة والدواء.

وناقش الجانبان – خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم بديوان الوزارة في طرابلس – تعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين، في مجال تصدير الأدوية عبر تسجيل الشركات والمصانع الفلسطينية المصدرة للإمدادات الطبية، داخل وزارة الصحة الليبية.

ورحب أبوجناح بالتعاون مع الدولة الفلسطينية في الجانب الصحي وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في ليبيا، بحسب ما نشرته الوزارة عبر مكتبها الإعلامي.

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية محمد الرعيض الذي حضر اللقاء، أنه اطّلع خلال زيارته الأخيرة لدولة فلسطين على مستوى الخدمات التي تقدمها شركات ومصانع الأدوية الفلسطينية والتي لها سابقة في تصدير الأدوية لدول الأردن والجزائر والسعودية، مشيدًا بجهودها في توسيع قدراتها وخطوط إنتاجها.

وحضر اللقاء مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، ومديري إدارات الصيدلة والموارد البشرية. (وال)

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