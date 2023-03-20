مصلحة الطيران المدني تبحث مع السفير الإيطالي القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية على شركات الطيران الليبية

طرابلس 19 مارس 2023 (وال)- بحث رئيس مصلحة الطيران المدني محمد اشليبك اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية على شركات الطيران الليبية بين البلدين وكيفية وضع الية لرفع هذه القيود.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر مصلحة الطيران المدني بطرابلس، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي بحكومة الوحدة الوطنية خالد السويسي، وكل من رئيس مصلحة المطارات محمد فساطوي، ومقرر لجنة التواصل مع الجانب الإيطالي لإعادة الحركة الجوية بين البلدين، ومدير مكتب مقاييس سلامة للمطارات، والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب الصفحة الرسمية للمصلحة؛ فقد قدمت مصلحة الطيران على هامش اللقاء عرض مرئي يوضح آلية برنامج العمل المتعلقة لرفع القيود والإيفاء لمتطلبات رفع الحضر الجوي، وعرض نسبة الإنجاز التي تم تحقيقه، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في تنفيذ برنامج تعزيز أمن الطيران المدني.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على المواعيد المحددة بالإنتهاء لمجال العمل المطلوب، وعلى زيارة الفريق الفني للطيران المدني الإيطالي إلى ليبيا والاجتماع مع الإدارات المختصة بمصلحة الطيران المدني الليبي في مدة أقصاها شهر، بحيث يتم في هذا الاجتماع الاتفاق على وضع حلول مناسبة بين البلدين.

وأعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا عن دعمه التام للألية التي تم إنجازها، مؤكدًا بأنه سوف ينقل الصورة واضحة إلى سلطة الطيران المدني الإيطالي. (وال)

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