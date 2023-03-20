مديرية أمن طرابلس تنفي إصابة احد المتظاهرين بطلق ناري امام مبنى رئاسة الوزراء.

طرابلس 19 مارس 2023م (وال)- نفت مديرية أمن طرابلس اليوم الاحد ما نشرته عددا من صفحات التواصل الاجتماعي عن إصابة أحد المتظاهرين بعيار ناري امام مبنى رئاسة الوزراء.

وأكدت مديرية الأمن في بيان لها أنها تواصلت مع دوريات قسم شرطة النجدة المتمركزة امام مبنى رئاسة الوزراء وتمت الافادة بإن الخبر عاري عن الصحة.

وأشارت المديرية الى أن مجموعة اشخاص من الجرحى يطالبون بحقوقهم المشروعة كانوا قد تظاهرون أمام رئاسة الوزراء دون حدوث اي مشاكل.

يشار إلى أن عددا من صفحات التواصل الاجتماعي نشرت اخبار مفادها وجود شخص من المتظاهرين مصاب بعيار ناري متواجد بمصحة الخليل بدائرة مركز شرطة باب بن غشير .

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