اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية تعقد اجتماعها الأول .

طرابلس 19 مارس 2023 م (وال) – عقدت اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية اجتماعها الأول اليوم الاحد برئاسة وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري بحكومة الوحدة الوطنية ” وسام خليفة الادريسي ” .

وحضر الاجتماع بديوان وزارة المواصلات أعضاء اللجنة التي تضم كل من وكيل وزارة الداخلية ، ومدير عام مصلحة الجمارك ، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المكلف ، و رئيس جهاز خفر السواحل ، ومدير ادارة المنافذ بوزارة الداخلية ، ومدير مكتب امن السفن والطيران بجهاز المخابرات ، وامين عام جهاز المخابرات العامة .

وقام رئيس اللجنة الرئيسية بمصلحة الموانئ والنقل البحري الكابتن ” محمد شليبطة ” بتقديم عرض مرئي يوضح الخطوات التي تم اتخاذها للإيفاء بمتطلبات الاتفاقية الدولية بالموانئ التجارية الليبية من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري في سبيل تحسين أداء وعمل الموانئ الليبية والعمل على خفض درجة السلامة في الموانئ الليبية إلى المستوى الأمني الأول بعدما كان لعدة سنوات في المستوى الثاني .

اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد المزيد من الاجتماعات بصورة دورية من قبل لجنة العليا لمتابعة الاجراءات المتخذة بالخصوص للمساهمة في انسيابية العمل المينائي وفق المتطلبات والاتفاقيات البحرية الوطنية والدولية.

(وال )