كلية الزراعة بجامعة سرت تستعد لاقامةالمعرض الزراعي الثالث .

سرت 20 مارس 2023 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقد بمدينة سرت لبحث الاستعدادات لإقامة المعرض الزراعي الثالث تحت شعار (بالتنمية الزراعية نحقق أمننا الغذائي ) .

وضم الاجتماع عميد البلدية ورئيس جامعة سرت الدكتور ” سليمان الشاطر ” وأعضاء هئية التدريس واللجنة التحضيرية المكلفة من كلية الزراعة بالجامعة .

وأكد ” الشاطر ” خلال الاجتماع على ضرورة التجهيز الجيد للمعرض والتواصل مع كافة المعنيين في القطاعين العام والخاص للمشاركة فيه .

وتم خلال الاجتماع وضع الأسس الرئيسة للتجهيز للمعرض والفعاليات المصاحبة له.

(وال_سرت)