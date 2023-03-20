ليبيا نيوز

كلية الزراعة بجامعة سرت تستعد لاقامةالمعرض الزراعي الثالث .

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 20 مارس 2023 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقد بمدينة سرت لبحث الاستعدادات لإقامة المعرض الزراعي الثالث تحت شعار (بالتنمية الزراعية نحقق أمننا الغذائي ) .

   وضم الاجتماع عميد البلدية ورئيس جامعة سرت الدكتور ” سليمان الشاطر ” وأعضاء هئية التدريس واللجنة التحضيرية المكلفة من كلية الزراعة بالجامعة .

     وأكد ” الشاطر ” خلال الاجتماع على ضرورة التجهيز الجيد للمعرض والتواصل مع كافة المعنيين في القطاعين العام والخاص للمشاركة فيه .

    وتم خلال الاجتماع وضع الأسس الرئيسة للتجهيز للمعرض والفعاليات المصاحبة له.

        (وال_سرت)

 

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وكالة الأنباء الليبية

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