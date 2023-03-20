كوريا الشمالية تعلن إجراء تدريبات لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي .

سيول 20 مارس 2023 (وال) – أكدت كوريا الشمالية قيامها بتدريبات تحاكي هجومًا نوويًا تكتيكيًا يومي السبت والأحد.

وذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء (يونهاب)، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على “توجيه” تمارين وحداته العسكرية التي تدير أسلحة نووية تكتيكية، بما في ذلك تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تحاكي شن البلاد لهجوم نووي تكتيكي في محاولة للتحقق من الموثوقية التشغيلية لأجهزة التحكم في الانفجار النووي والتفجير .

وتـأتي هذه التدريبات الشمالية في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات درع الحرية في شبه الجزيرة وحولها، وتهدف إلى تعزيز موقفهما الدفاعي ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة في الشمال.

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