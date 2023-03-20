جامعة وادي الشاطي وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية توقعان اتفاقية تعاون بينهما .

سبها 20 مارس 2023 ( وال ) – وقعت جامعة وادي الشاطي وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، اتفاقية تعاون بينهما ،في ختام الملتقى الأول للموارد الطبيعية بوادي الشاطي .

وكانت جامعة وادي الشاطي استضافت فعاليات الملتقى يومي السبت والاحد تحت شعار ” معاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “.

وبحث الملتقى العديد من الأوراق البحثية العلمية التي قدمها المشاركون فيه من الاكاديمين والبحاث والمهتمين بالجانب التنموى بالبلدية تناولت مختلف جوانب التنمية المستدامة والآليات التي من شأنها تحقيق الاهداف المرجوة منها .

وتخلل الملتقى مداخلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ” عمران القيب ” عبر فيها سعادته بالمنتدى، وخاصة ما يتعلق منها بتفعيل اللقاءات والمنتديات فيما يخص التنمية المستدامة في جميع المناطق من الاهداف التي وضعتها الوزارة لهذا العام، في مسعى لاشراك الجامعات في وضع الخطط و البرامج لتفعيل التنمية المستدامة بالمنطقة الجنوبية .

وأشاد ” القيب ” في مداخلته بالمجهودات المبذولة من ادارة ومنتسبي جامعة وادي الشاطي في خدمة المجتمع و البيئة، والقيام بالابحاث والانشطة العلمية لتحقيق كل الاهداف العامة للجامعة، ما انعكس على استمرارية النشاطات العلمية والبحثية في كل كليات ومراكز الجامعة بشكل شبه يومي، وجعل من جامعة وادي الشاطي في وقت قصير احد المرجعيات وبيوت الخبرة المعتمد عليها في المنطقة الجنوبية،

(وال – سبها )