عقيلة ووفد أمريكي يؤكدان على ضرورة تهيئة الظروف من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بنغازي 20 مارس 2023 (وال)- بحت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين بمدينة بنغازي، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف والوفد المُرافق لها مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واستعرض عقيلة خلال اللقاء الذي حضره المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي اوردمان، ما أنجزه مجلس النواب من تشريعات لأزمة لإجراء الانتخابات، وعزم المجلس على انتخاب أعضاء اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات وفقًا للتعديل الدستوري الثالث عشر خلال جلسة اليوم الأثنين.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب؛ فقد أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. (وال)

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