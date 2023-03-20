مجلس الاتحاد الأوروبي يُمدّد ولاية العملية إيريني لعامين

بنغازي 20 مارس 2023 (وال)- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، تمديد تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط المعروفة بـ “إيريني” حتى 31 مارس 2025.

وذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية أن قرار تمديد ولاية “إيريني” تم بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية، بحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوكالة أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية.

وأشارت الوكالة إلى أن المبلغ المرجعي للتكاليف العامة لعملية “إيريني” هو 16.9 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2025.

وتم إطلاق العملية “إيريني” في 31 مارس 2020 كـ “مساهمة ملموسة من جانب الاتحاد الأوروبي في عملية للمجتمع الدولي لدعم استعادة السلام والاستقرار في ليبيا”.

وتتمثل المهمة الأساسية لعملية “إيريني” في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1970، (2011)، من خلال استخدام أصول بحرية وجوية والأقمار الصناعية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال