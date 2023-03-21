مؤتمر الأمم المتحدة للمياه يبحث الآلية الآمنة للوصول الى المياه المأمونة

نيويورك 20 مارس 2023 م ( وال ) يبحث مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي سيعقد في مدينة نيويورك يوم الأربعاء القادم ، تسريع الوصول الشامل إلى المياه المأمونة والصرف الصحي بحلول العام 2030.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، يسعى المؤتمر، إلى إيجاد حلول لتغيير قواعد اللعبة للأزمة العالمية المتمثلة في “فائض المياه”، مثل العواصف والفيضانات، و”قلة المياه”، مثل الجفاف وندرة المياه الجوفية، و”كثرة تلوث المياه”.

وسيتضمن المؤتمر خمس “حوارات تفاعلية” لتعزيز وتسريع العمل في مجالات المياه الرئيسية، هي: الماء من أجل الصحة، المياه من أجل التنمية المستدامة، المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود والبيئة، المياه من أجل التعاون، وعقد العمل في مجال المياه من أجل تسريع تنفيذ أهداف العقد، بما في ذلك من خلال خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة

ويجمع المؤتمر رؤساء الدول والحكومات والوزراء وأصحاب المصلحة في جميع القطاعات المختلفة معًا لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف رقم 6 المتعلق بضمان الوصول إلى المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة للجميع.

وتؤكد الأمم المتحدة، أن العالم يواجه حاليًا أزمة مياه عالمية، حيث لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يفتقرون إلى المياه، وتشير التقديرات إلى وفاة أكثر من 800 ألف شخص سنويًا بسبب أمراض تعزى مباشرة إلى المياه غير الآمنة، وعدم كفاية الصرف الصحي، وسوء ممارسات النظافة، كما يعاني حوالي أربعة مليارات شخص من ندرة حادة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل من العام.