ليبيا نيوز

المفوضية الأوروبية تعلن عن مشروعين تجريبيين لتحسين المراقبة الحدودية.

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بروكسل  21 مارس  2023 م ( وال ) –  انطلق مشروعان تجريبيان مع بلغاريا ورومانيا لتحسين مراقبة المعابر الحدودية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن ” تعزيز الحدود الخارجية بإجراءات مراقبة يتم تنفيذها على الحدود البلغارية التركية يمثل أولوية رئيسية”.

ويهدف المشروع البلغاري إلى تأمين الحدود بين الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا بالمركبات والكاميرات والطرق وأبراج المراقبة.

ويركز المشروع التجريبي الثاني، الذي أطلق في رومانيا، على إعادة التوطين وإدارة الحدود والتعاون الدولي.

….( وال ) …..

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك