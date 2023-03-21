المفوضية الأوروبية تعلن عن مشروعين تجريبيين لتحسين المراقبة الحدودية.

بروكسل 21 مارس 2023 م ( وال ) – انطلق مشروعان تجريبيان مع بلغاريا ورومانيا لتحسين مراقبة المعابر الحدودية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن ” تعزيز الحدود الخارجية بإجراءات مراقبة يتم تنفيذها على الحدود البلغارية التركية يمثل أولوية رئيسية”.

ويهدف المشروع البلغاري إلى تأمين الحدود بين الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا بالمركبات والكاميرات والطرق وأبراج المراقبة.

ويركز المشروع التجريبي الثاني، الذي أطلق في رومانيا، على إعادة التوطين وإدارة الحدود والتعاون الدولي.

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