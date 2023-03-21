باتيلي يدعو قادة الأحزاب السياسية ومرشحيها إلى التعبئة مع مؤيديهم للانتخابات

طرابلس 21 مارس 2023 (وال) – التقي المبعوث الأممي إلى ليبيا ” عبد الله باتيلي” أمس الإثنين، ممثلين عن (21) حزبًا سياسيًا في العاصمة طرابلس، من مختلف الأطياف، لمناقشة مبادرته لإجراء الانتخابات في 2023 ودورهم المحتمل بها.

وأكد ” باتيلي ” حسب تغريدات نشرتها البعثة عبر حسابها بموقع “توتير” أن الانتخابات لا تعني فقط إنجاز قوانين انتخابية بل تشمل رؤية المجتمع للمستقبل وما يتوقعه المواطنون من قيادتهم، مشددا على ضرورة إشراك قادة البلاد، على جميع المستويات، وليس فقط مجلسي النواب والأعلى للدولة، في النقاش حول كيفية المضي قدمًا في هذا الشأن.

ودعا المبعوث الأممي في ذات السياق، الأحزاب السياسية وقادتها ومرشحيها إلى التعبئة مع مؤيديهم، لتمكين عملية انتخابية شاملة وحرة ونزيهة، وفق تغريدات البعثة الأمامية. (وال _ طرابلس)

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