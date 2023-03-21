ليبيا ومالطا تبحثان التعاون في مجالات الإدارة المحلية والتدريب والشراكة بين البلديات

طرابلس 21 مارس 2023 (وال) – اتفق وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” مع سفير مالطا في ليبيا ” صليبا تشارلز “، على التجهيز لملتقى دولي مشترك، يتم خلاله التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمشاركة مع البلديات الليبية، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية حقيقية.

جاء ذلك استقبال “التومي” للسفير المالطي الإثنين بديوان الوزارة بطرابلس، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الإدارة المحلية والإصحاح البيئي وإدارة النفايات الصلبة السائلة، وكذلك التدريب في المجالات التخصصية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البلدية.

كما ناقش الجانبان خلق شراكات حقيقية بين البلديات الليبية والمالطية في المجالات الخدمية والثقافية والرياضة، بما يسهم في تعميق العلاقة بين الشعبين.

وحضر اللقاء مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة ومدير عام الزصحاح البيئي ومستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات. (وال _ طرابلس)

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