( القيب ) يصدر تعليماته بإنشاء قاعدة بيانات لحصر رسائل الماجستير والدكتوراة بالجامعات والاكاديميات الليبية .

طرابلس 21 مارس 2023م ( وال )- شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي ” عمران القيب ” اليوم الثلاثاء الاجتماع التقابلي بين مكتب التوثيق والمعلومات ومكتب الارشفة بوزارة التعليم العالي ولجنة منظومة تسجيل رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة بالمكتبة الوطنية .

وذكر مكتب الإعلام بالهيئة الليبية للبحث العلمي أن الوزير اصدر تعلمياته بإنشاء قاعدة بيانات عن طريق حصر كل رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة بالجامعات والاكاديميات الليبية .

وعلى هامش الاجتماع تفقد ” القيب ” رفقة ” منير البكوش ” مدير المكتبة اقسام المكتبة الوطنية التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي بتاجوراء .

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