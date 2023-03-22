ليبيا نيوز

( القيب ) يصدر تعليماته بإنشاء قاعدة بيانات لحصر رسائل الماجستير والدكتوراة بالجامعات والاكاديميات الليبية .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 21 مارس 2023م ( وال )- شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي ” عمران القيب ” اليوم الثلاثاء الاجتماع التقابلي بين مكتب التوثيق والمعلومات ومكتب الارشفة بوزارة التعليم العالي ولجنة منظومة تسجيل رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة بالمكتبة الوطنية .

      وذكر مكتب الإعلام بالهيئة الليبية للبحث العلمي أن الوزير اصدر تعلمياته بإنشاء قاعدة بيانات عن طريق حصر كل رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة بالجامعات والاكاديميات الليبية  .

        وعلى هامش الاجتماع تفقد ” القيب ” رفقة ” منير البكوش ” مدير المكتبة اقسام المكتبة الوطنية التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي بتاجوراء  .

    …( وال )…

  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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