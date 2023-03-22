السايح يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي سبل دعم المجتمع الدولي لمفوضية الانتخابات.

طرابلس 21 مارس 2023م (وال) ـ بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارك أندريه فرانش آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية.

كما استعرض الجانبان خلال لقاء عقد بديوان المفوضية بحضور كبير المستشارين الفنيين بمشروع “بيبول” هوجو سالمنكه، وعضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب ، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وأشاد (فرانش) بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.