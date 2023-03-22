المنفي يشيد بدور أمريكا تجاه الملف الليبي ودعمها لخطة باثيلي بشأن الانتخابات.

طرابلس 21 مارس 2023 م (وال) ـ استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى “باربرا ليف”، والسفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزي أوردمان”.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، العسكرية والأمنية والاقتصادية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن “باربرا ليف” أحاطت “المنفي” و “اللافي” بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين، بالإضافة إلى لقائها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باثيلي”، مشيدةً بدور وجهود المجلس الرئاسي في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات.

ومن جهته أشاد “المنفي” بدور الولايات المتحدة الأمريكية الإيجابي تجاه الملف الليبي والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية، ودعمها لخطة السيد عبدالله باثيلي بشأن الانتخابات، بحسب المكتب الإعلامي.