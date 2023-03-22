المنقوش تطلع وفد امريكي برئاسة ((باربرا_ليف)) على الجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز الاستقرار والتجهيز لعقد الانتخابات.

طرابلس 22 مارس 2023 م ( وال ) – اطلعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ” باربرا_ليف” والوفد المرافق لها على الجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز الاستقرار والتجهيز لعقد الانتخابات.

جاء ذلك خلال استقبالها بديوان الوزارة بطرابلس أمس الثلاثاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي “باربرا_ليف” رفقة المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد_نورلاند “والقائم بأعمال السفارة”ليزلي_أوردمان”.

وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها بالفيسبوك أن الوفد الامريكي اكد “للمنقوش “دعمهم للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات خلال نهاية هذا العام 2023.

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