كوريا ج وامريكا تخططان لإجراء أكبر تدريبات بالذخيرة الحية.

سيئول 22 مارس 2023 م ( وال ) – أعلنت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخططان لإجراء أكبر تدريبات بالذخيرة الحية على الإطلاق في يونيو ، في إطار برنامج للاحتفال بالذكرى السبعين لتحالف البلدين.

وقالت الوزارة في بيان بحسب وكالة (يونهاب) الكورية، إن الجانبين سيحشدان خلال التدريبات معدات عسكرية عالية التقنية.



وذكر البيان أن سيئول وواشنطن تعملان على صياغة رؤية دفاعية مستقبلية للتحالف الثنائي ، سيتم الإعلان عنها في محادثات وزيري دفاعهما السنوية “الاجتماع التشاوري الأمني(SCM)”، المتوقع عقدها في أكتوبر .

ووقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة معاهدة الدفاع المشترك، وهي وثيقة تحالف أساسية، في أكتوبر 1953، بعد انتهاء الحرب الكورية، وأجرى الحليفان منذ ذلك الحين عدة تدريبات مشتركة ضخمة بالذخيرة الحية، بما في ذلك التدريبات الأخيرة في عام 2017.

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