الفريق أول ركن محمد الحداد يُوّقع مع نظيره الإيطالي إتفاقًا فنيًا لتدريب القوات الخاصة الليبية

روما 22 مارس 2023 (وال)- وقّع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال كافو دراجوني في العاصمة روما، إتفاقًا فنيًا لتدريب القوات الخاصة الليبية.

وجرّت مراسم التوقيع بمقر أركان الجيش الإيطالي، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع، ومدير إدارة التدريب، وآمر القوات الخاصة، والمنسق العسكري باللجنة الليبية الإيطالية، والمستشار القانوني بوزارة الدفاع.

يذكر أن الفريق الحداد والوفد المرافق له، بدأ الإثنين زيارة إلى جمهورية إيطالي، حيث كان في استقباله رئيس أركان الدفاع الإيطالي، ونائب رئيس الأركان الجنرال كارميني مازيللو، وقائد العمليات المشتركة بالقوات الخاصة الأدميرال باولو بيزوتي.

وأثنى رئيس الأركان العامة للجيش على المجهودات المبذولة وتبادل الخبرات والتعاون العسكري بين البلدين، منوهًا على أهمية تعاون دول الجوار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومدى التصدي للتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة. (وال)

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