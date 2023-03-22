وزير المواصلات وسفير النيجر يبحثان الخطوات العملية لتنفيذ مشروع طريق العبور “مصراتة – تمهنت – أغاديس”

طرابلس 22 مارس 2023 (وال)- بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمدالشهوبي اليوم الأربعاء، مع سفير دولة النيجر لدي ليبيا أسياد كاتو؛ الخطوات العملية التي من شأنها تنفيذ مشروع طريق العبور “مصراتة – تمهنت – أغاديس”.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الشهوبي بديوان الوزارة بطرابلس، مع السفير كاتو، تناول أيضًا بحث أوجه التعاون في كافة المجالات المتعلقة بقطاع المواصلات.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة المواصلات على فيسبوك؛ فقد أشاد الشهوبي خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا عزمه على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين في ليبيا والنيجر. (وال)

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