اللجنة المشكلة بقرار وزير التربية والتعليم تقف على اعتصامات المعلمين والمعلمات بمدارس سرت .

سرت 22 مارس 2023 ( وال )- باشرت اللجنة المشكلة بقرار وزير التربية والتّعليم ، مهامها أمس الثلاثاء في متابعة سير العملية التعليمية بمراقبة التربية والتعليم سرت والوقوف على المعوقات التي تواجهها بعد توقف الدارسة لليوم الحادي عشر جراء اعتصامات المعلمين والمعلمات .

واستمعت اللجنة لملاحظات المعلمين لوضع الحلول لها، إذ أسفر النقاش عن تشكِيل لجنة من المُعلِّمين بالمُراقبة لِمتابعة كل المعوقات والعمل مَع اللجنة المُشكَّلة من وِزارَة التَّربية والتَّعليم، لِتكون حَلقة الوصل بين المُراقبة والوِزارَة.وَيبلغ عَدد المدارس بمُراقبة التَّربية والتَّعليم سرت 85 مؤسَّسة تعليمية، 26 منها للتَّعليم الثانوي و 59 للتَّعليم الأساسي و 6 لِرياض الأطفال و 15 للتَّعليم الخاص، يدرس بها 35000 طالب وطالبة

وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة مستشار وزير التربية والتعليم الدكتور ” عبدالسلام الصغير ” ، وحضره مراقب التربية والتعليم ببلدِية سرت ” مفتاح عبد الكافي ” ، ونقيب معلمي سرت وعدد من مديري المكاتب والأقسام بالمراقبة ، عمل لجنة التسويات الوظيفية الإدارية والمالية وترقيات المعلمين، إضافة إلى ملف الإفراجات المالية، وعملية إدخال الموظفين والمعلمين بالمنظومة المالية.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف” في مداخلة له ، على ضرورة الوقوف على مشاكل المعلمين المتمثلة في الإفراجات المالية، والترقيات والتسويات الوظيفية للمعلمين من الجانب الإداري والمالي، موجهاً بِضرورة حصر كافة المشاكل الإدارية والمالية بالمراقبة.

وتم في الاجتماع تشكيل لجنة من المعلمين بالمراقبة لمتابعة كل المعوقات والعمل مع اللجنة المشكلة من الوزارة ، لتكون حلقة الوصل بين المراقبة والوزارة.

يشار إلى أن عدد المدارس بمراقبة التربية والتعليم سرت يبلغ ( 85 ) مؤسّسة تعليمية، ( 26 ) منها للتعليم الثانوي و( 59 ) للتعليم الأساسي و( 6 ل) رياض الأطفال و ( 15 ) للتعليم الخاص ، يدرس بها 35000 طالب وطالبة.

(وال_سرت)