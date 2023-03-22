جاهزية المسجد الحرام لإستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

مكة المكرمة 22 مارس 2023 (وال)- أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، جاهزية المسجد الحرام لإستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك، بكامل الطاقة الاستيعابية وفق منظومة تشغيلية متكاملة.

وقال حيدر إنه تم تهيئة المداخل والممرات في المسجد الحرام، وفتح الطاقة الاستيعابية في التوسعات وأدوار الطواف، وتنفيذ مبادرة معايير الوصول الشامل لتسهيل أداء العبادات لجميع القاصدين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف انه تم وأفاد بتجهيز (30) مصلى، في الساحات الشمالية (8) مصليات، والساحات الغربية (6) مصليات، ومباني الخدمات الدور الأول مصليان، ومباني الخدمات الدور الثاني 4 مصليات، لافتًا النظر إلى أن الرئاسة خصصت (20) ألف نقطة، لتوزيع أكثر من (40) مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن المصليات جاهزة بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف الشريف مختلفة الأحجام، تشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعي، والمصحف ذي الحجم الكبير، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم، ومصاحف “برايل ” للمكفوفين، بالإضافة إلى التفاسير الميسرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. (وال)

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