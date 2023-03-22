ليبيا نيوز

التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير وتعزيز الأنشطة الثقافية والبرامج التعليمية في المدراس .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 22 مارس 2023 ( وال )
– وقّعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ومع وزارة التربية والتعليم ، مذكرة تفاهم لتطوير وتعزيز الأنشطة الثقافية والبرامج التعليمية في المدراس . 

    ووقّع المذكرة كلا من وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة ” مبروكة توغي ” ، ووزير التربية والتعليم الدّكتور ” موسى المقريف ” في مقر ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

   وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، ومساهمتهما الفعالة في بناء الانسان، من خلال إقامة النَشاط المدرسي والمسرح المدرسي، واكتِشاف المواهب، والمكتبة المتنقلة وتشجِيع الطلاب على المطالعة. 

   وتهدف المذكرة إلى تعزيز الثقافة الليبية والحفاظ على الموروث الثقافي وترسيخه وزرع القيم والابداع لدى تلاميذ المدارس .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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