الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تطلق منظومة أدارة الموارد البشرية.

طرابلس 22 مارس 2023 (وال) – أطلقت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم الأربعاء منظومة إدارة الموارد البشرية بالهيئة وهي احدى مراحل التحول الرقمي بالهيئة.

وحضر أطلاق المنظومة رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس ” عبد الباسط الباعور ” والمدراء العامون وفريق عمل المنظومة ومدراء فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى.

وتتضمن هذه المرحلة ميكنة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية وترصد هذه المنظومة الحضور والانصراف للموظفين، وكذلك الإجراءات وتقارير الكفاءة السنوية للموظفين .

وتساعد هذه المنظومة الموظف في التعرف على رصيد إجازاته ودرجته الوظيفية وتقرير الكفاءة الخاص به بالإضافة الى كافة بياناته الوظيفية.

كما يستطيع الموظف وعبر تطبيق موبايل طلب الحصول على اجازة وأذن الخروج، وكل ما يتعلق بالإجراءات والمخاطبات الإدارية وتقديم تقارير فنية وأداريه للمسؤولين لاتخاذ القرارات المناسبة بناءا على المؤشرات الإحصائية المستخرجة من المنظومة .

وكانت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية قد أنهت المرحلة الأولى التي تضمنت مرحلة توثيق وهندسة الإجراءات.

وأكد مدير عام الادارة العامة للخدمات الالكترونية بالهيئة رئيس فريق منظومة أدارة الموارد البشرية الدكتور “على الروياتي” حرص الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية على تطوير خدماتها الكترونيا عبر برنامج التحول الرقمي .

وأوضح” الروياتي” لوكالة الأنباء الليبية أن هذه المرحلة تعتبر أحد مراحل التحول الرقمي بالهيئة حيث سبقتها مرحلة توثيق وهندسة الاجراءات، مبينا أن هذه المرحلة اليوم من المنظومة تخص ميكنة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية.

..(وال