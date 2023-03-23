أمريكا سترسل أنظمة باتريوت ودبابات أبرامز القديمة إلى أوكرانيا .

واشنطن 22 مارس 2023 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون” انها غيّرت خططها لتزود أوكرانيا بـ 31 دبابة من طراز أبرامز إم وان – ايه وان بدلاً من طرازات ام وان – ايه تو الأحدث المخطط لها سابقًا .

وثال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: امس الثلاثاء “بعد إجراء مزيد من الدراسة والتحليل حول أفضل السبل للقيام بذلك، اتخذت وزارة الدفاع، بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا، قرارًا بتوفير البديل لدبابات ام وان – ايه وان، الذي سيمكننا من إرسال جداول زمنية لتسريع التسليم بشكل كبير وتسليمها هذه القدرة الهامة لأوكرانيا بحلول خريف هذا العام”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا أيضًا بـ”أنظمة دروع وأسلحة متطورة” لديها “قدرة مشابهة جدًا” للدبابة ام وان – ايه وان، بما في ذلك مدفع رشاش ثقيل عيار 0.50 ومدفع 120 ملم.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت من المقرر نشرها في أوكرانيا بشكل أسرع مما كان مخططًا له في الأصل، وستكمل مجموعة من 65 جنديًا أوكرانيًا تدريبها على الأنظمة في فورت سيل بولاية أوكلاهوما، في الأيام المقبلة